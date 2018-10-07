Dream Loud è il nuovo sponsor sul retro della maglia della Fiorentina. Ecco chi sono

Dalla partita all'Olimpico di Roma contro la Lazio la Fiorentina ha messo in mostra il suo nuovo sponsor sul retro della maglia. È il "Dream Loud". Ecco la presentazione del nuovo sponsor violaFondata...

Dalla partita all'Olimpico di Roma contro la Lazio la Fiorentina ha messo in mostra il suo nuovo sponsor sul retro della maglia. È il "Dream Loud". Ecco la presentazione del nuovo sponsor viola

Fondata a New York e affermatasi a Los Angeles, Dream Loud è un’agenzia creativa americana specializzata nella consulenza nel campo dell’intrattenimento, nella creazione di contenuti e nella costruzione del marchio. Il punto di forza dell’azienda è la creazione di contenuti e di proprietà intellettuale, promuovendo legami significativi tra brand, piattaforme e persone.

Dream Loud è inoltre proprietaria e gestore di 4Ever Brand. Il Format, ispirato e creato attorno ai valori contenuti nella Dichiarazione di indipendenza americana del 4 luglio, mira a unire artisti di successo, città e luoghi di interesse storico. In Italia ha debuttato nel 2013 con Orvieto4Ever e si espanderà nel 2019 con Florence4Ever allo Stadio Artemio Franchi.