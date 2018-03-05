Dramma Astori, la Fiorentina vuole assumere uno psicologo per aiutare la squadra viola

L'improvvisa morte del capitano della Fiorentina Davide Astori (l'autopsia verrà eseguita nella giornata di martedì come disposto dalla Procura di Udine) ha ovviamente sconvolto e lasciato attonito tu...

L'improvvisa morte del capitano della Fiorentina Davide Astori (l'autopsia verrà eseguita nella giornata di martedì come disposto dalla Procura di Udine) ha ovviamente sconvolto e lasciato attonito tutto l'ambiente viola, in particolar modo i compagni di squadra dell'ex Cagliari, che con lui condividevano la vita sia dentro che fuori dal campo.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Repubblica, il club di Della Valle sta pensando di far affiancare il gruppo da uno psicologo per affrontare al meglio la tragedia appena verificatasi.

Continuano nel frattempo i messaggi di cordoglio (su tutti quello del compagno di squadra Saponara), ultimo quello del padre di Luigi Ciatti, il padre del ragazzo tifoso viola ucciso qualche tempo fa a Lloret de Mar. Questo il suo pensiero per Astori: "Sarete sicuramente uno accanto all'altro, due bravi ragazzi che avrebbero meritato di viverla fino in fondo, un destino crudele vi ha portato via troppo presto"

Goal.com