Dragusin: "Quando indossiamo la maglia della Romania, abbiamo un dovere verso il nostro popolo"

Il difensore rumeno ha parlato della Nazionale

Al podcast The other side of Glory il difensore viola Radu Dragusin ha parlato di Fiorentina:" Credo che agli europei abbiamo gettato delle buone basi per il futuro. Penso che quando tutti giocheremo con continuità, avremo un bel potenziale. Quando indossiamo quella maglia, abbiamo l'obbligo di rappresentare il nostro popolo e la Nazione. Lo facciamo per tutta la Romania."

Prosegue: "All'europeo ho pianto per la prima volta in carriera perché abbiamo vinto una partita contro l'Ucraina e mi sono emozionato per i nostri tifosi che ci seguono sempre e sono appassionati."