Dragusin out contro la Bosnia, l'agente incalza: "Io lo avrei schierato in tutte le partite"

L'agente di Dragusin ha commentato così la scelta del ct della Romania

Gica Hagi, commissario tecnico della Romania, ha deciso di cambiare profondamente la formazione in vista della sfida contro la Bosnia-Erzegovina. Soltanto cinque dei titolari scesi in campo contro la Svezia sono stati confermati nella rosa, mentre tra i giocatori lasciati fuori figura anche Radu Dragusin.

Il difensore viola, titolare a Solna, non è quindi stato inserito tra i convocati per la seconda gara. Una scelta che rientra nelle numerose rotazioni annunciate dal commissario tecnico, intenzionato a dare spazio a diversi elementi del gruppo. Hagi aveva infatti anticipato la volontà di modificare sensibilmente la squadra tra una partita e l'altra.

La decisione ha però suscitato il commento di Florin Manea, agente di Dragusin, che ha espresso qualche perplessità sulla gestione delle rotazioni nell'intervista rilasciata a Digi Sport: "Avrei schierato Radu in tutte le partite, se fosse stato fisicamente disponibile. Ha bisogno di giocare. Non credo sia stanco. Nella partita contro la Svezia, Radu è stato uno dei migliori". Poi ha aggiunto: "Sono molto critico con lui, ma quando fa bene non posso certo dirgli che sta facendo male. La rotazione sarebbe straordinaria se avessimo giocatori dello stesso valore. Speriamo che anche gli avversari facciano lo stesso, schierando un'altra squadra".



Al di là dell'esclusione dalla sfida con la Bosnia, Dragusin resta uno dei quattro capitani designati della Romania, insieme a Nicolae Stanciu, Răzvan Marin e Ianis Hagi. Hagi lo ha indicato esplicitamente tra i quattro giocatori chiamati a ricoprire questo ruolo