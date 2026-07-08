Dragusin oltre il calcio. Nazione: “Innamorato degli animali, 6 borse di studio a disposizione per giovani rumeni”

Non si sa molto del Radu privato

Del Radu privato si sa poco. Lui e la sua Ioana, sposata lo scorso gennaio, vengono descritti come estremamente riservati. Non ancora genitori, l'attenzione al momento è tutta per l'amato cane Ragnar. A proposito di cani e di animali, nei giorni scorsi Radu e Ioana hanno fatto visita a una struttura che si prende cura proprio dei cuccioli più sfortunati (uno adottato anche dalla coppia) che il nuovo centrale viola sostiene economicamente. Ma Radu è attento anche ai giovani talenti rumeni e ha messo a disposizione sei borse di studio per aiutarli a emergere. Insomma, l'attenzione al prossimo è spiccata. Come il forte legame con la famiglia. Mamma cestista, padre pallavolista. Solo Radu ha scelto il calcio fin da piccolo. Lo riporta La Nazione.