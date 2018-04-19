Dragowski su Facebook: “Sono arrabbiato ma non potevamo fare di più. Testa alla prossima!”

Il portiere polacco della Fiorentina, Dragowski ha scritto un post sul suo profilo ufficiale Facebook a seguito di Fiorentina-Lazio. Questo il post:“E stata una partita pazza... Sono arrabbiato... Nes...

Il portiere polacco della Fiorentina, Dragowski ha scritto un post sul suo profilo ufficiale Facebook a seguito di Fiorentina-Lazio. Questo il post:

“E stata una partita pazza... Sono arrabbiato... Nessun portiere vuole prendere quattro... Mi dispiace. 😓 Capisco e rispetto quelli tifosi che pensano che giocavo male ma mi pare che non ho potuto fare piu di tanto... Ma basta parlare. FORZA VIOLA, testa alla prossima. ⚜️💜💜💜⚜️ Ci sono altri tre punti da prendere. 💪🏻“