Dragowski: "Sono stufo voglio giocare, a Firenze o altrove. Sono forte, mi dà fastidio la panchina".

Uno sfogo a 360° per Bartlomiej Dragowski ai giornalisti polacchi. Impegnato in questi giorni in Under 20 con la sua Nazionale, il portiere viola ha raccontato il suo malumore per le continue panchine...

Uno sfogo a 360° per Bartlomiej Dragowski ai giornalisti polacchi. Impegnato in questi giorni in Under 20 con la sua Nazionale, il portiere viola ha raccontato il suo malumore per le continue panchine con la Fiorentina. Questa l'intervista su Przeglad Sportowy: "Dopo aver lasciato la Polonia, ho imparato di più sulla pazienza. Ma penso di essere un buon portiere per sedermi in panchina, anche in Serie A. Mi dà fastidio non giocare. Mi sento forte. So che potrei difendere regolarmente una porta in Serie A. Sto aspettando la mia opportunità. Non gioco al secondo anno, non posso permettermi di non giocare anche al terzo anno.

Se penso al prestito? Prendo in considerazione un club in cui potrò giocare regolarmente. Non mi interessa se è la Fiorentina o un altro posto. Il resto dipende dai direttori della Fiorentina. Se lo capiranno o no. Se conoscono la mia posizione? Ne ho abbastanza di sedermi in panchina. Nelle partite in cui ho giocato, con Real Madrid, Sampdoria o Lazio, non ho deluso. Ho giocato bene e ho dimostrato di potermi difendere a questo livello. Mi trattano come un giovane, ma ho due stagioni dietro di me in Serie A. Ho il potenziale e tutto ciò che serve per giocare al massimo livello. So che devo lavorare su me stesso, ma se sto ancora in panchina non so se ci sarà un mio futuro. A Firenze, i dirigenti si staranno chiedendo cosa fare con me, perché se starò in panchina un altro anno, non so se sarò in grado di giocare a calcio. Ho la mia pazienza, ma senza esagerare”.

Le offerte da Benfica ed Eintracht tra estate e inverno: dove le piacerebbe andare? “Ovunque, giocare al massimo livello, ma in un club in cui avrò spazio. Non mi aspettavo che ci sarebbe voluto così tanto per essere titolare, dopo essermi trasferito all’estero. È andata così, ma spero che dopo non avermi lasciato andare una prima volta, una seconda o una terza, lo facciano, perché stare seduto in panchina, alla mia età e con le mie capacità, non è bello.

Riscatto di Sportiello in bilico? Non ci penso, voglio giocare e non mi interessa dove. Non so se abbiano intenzione di darmi una possibilità. È l’allenatore che stabilisce la gerarchia. So di poter giocare, ma il resto non dipende da me. Se non mi dà una possibilità, proverò da qualche altra parte. Ho la mia pazienza, ma anche la ragione. Non so cosa accadrà la prossima stagione, ma devo giocare e lo farò. Non voglio più sedermi in panchina. Stando così tanto in panchina, è difficile costringersi ad allenarsi e fare un lavoro sempre più intenso”.