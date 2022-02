Dragowski spesso non c’è, Terracciano è il titolare. Nel 2023 scade il contratto, sarà addio?

Dragowski a Bergamo non ci sarà per squalifica. Non é un grande anno per il portiere polacco, stretto tra il cambio di sistema di gioco che prevede un maggior coinvolgimento palla a terra e la concorrenza di Terracciano. Nelle ultime 4 é sempre stato in panchina. Terracciano sembra essere il nuovo titolare. Dragowski ha un contratto in scadenza nel 2023 e le pretendenti non mancano. Lo scrive La Nazione.

