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Dragowski: "Sono arrabbiato ma non mollo, voglio raggiungere i miei obbiettivi stagionali"

Il portiere della Fiorentina si è lasciato andare ad uno sfogo su Facebook

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2017 23:17
Dragowski: "Sono arrabbiato ma non mollo, voglio raggiungere i miei obbiettivi stagionali" -
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Il portiere della Fiorentina Dragowski si è lasciato andare ad uno sfogo tramite il suo profilo su Facebook:
"E' una stagione dannatamente sfortunata per me. Mi sono fatto male e questo mi impedisce di giocare. Ho voluto colpire la palla e sono scivolato, così mi è spuntato qualcosa sul ginocchio. Ho davvero temuto il peggio, ma l’infortunio fortunatamente sembra meno grave del previsto. Sono arrabbiato, ma non mollo. Devo ancora raggiungere i miei obiettivi stagionali: come l’esordio con la Fiorentina e l’Europeo Under 21 con la mia Polonia".

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