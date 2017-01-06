Dragowski: "Sono arrabbiato ma non mollo, voglio raggiungere i miei obbiettivi stagionali"

Il portiere della Fiorentina si è lasciato andare ad uno sfogo su Facebook

Il portiere della Fiorentina Dragowski si è lasciato andare ad uno sfogo tramite il suo profilo su Facebook:

"E' una stagione dannatamente sfortunata per me. Mi sono fatto male e questo mi impedisce di giocare. Ho voluto colpire la palla e sono scivolato, così mi è spuntato qualcosa sul ginocchio. Ho davvero temuto il peggio, ma l’infortunio fortunatamente sembra meno grave del previsto. Sono arrabbiato, ma non mollo. Devo ancora raggiungere i miei obiettivi stagionali: come l’esordio con la Fiorentina e l’Europeo Under 21 con la mia Polonia".