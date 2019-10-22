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Dragowski, partita da senza voto, è uno spettatore non pagante

E' molto interessante il voto che La Gazzetta dello Sport ha deciso di assegnare a Dragowski, portiere della Fiorentina che ha giocato ieri contro il Brescia ieri sera. "Nemmeno una parata, ringrazia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 11:09
Dragowski, partita da senza voto, è uno spettatore non pagante -
Rassegna Stampa
Dragowski
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E' molto interessante il voto che La Gazzetta dello Sport ha deciso di assegnare a Dragowski, portiere della Fiorentina che ha giocato ieri contro il Brescia ieri sera. "Nemmeno una parata, ringrazia tutti per la presenza"il commento del famoso quotidiano sulla prestazione del polacco

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