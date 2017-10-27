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Dott. Manzuoli: "Impossibile dire i tempi certi del rientro di Thereau ma in genere ci vogliono 20 giorni"

Marcello Manzuoli, ex medico della Fiorentina negli anni 90 ha parlato a Radio Blu dell'infortunio capitato a Cyril Thereau, queste le sue parole: "È impossibile dare una tempistica certa per il rient...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 20:04
Dott. Manzuoli: "Impossibile dire i tempi certi del rientro di Thereau ma in genere ci vogliono 20 giorni" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Marcello Manzuoli, ex medico della Fiorentina negli anni 90 ha parlato a Radio Blu dell'infortunio capitato a Cyril Thereau, queste le sue parole: "È impossibile dare una tempistica certa per il rientro del calciatore. Dipende dal punto in cui è avvenuto l'infortunio e dall'entità del primo grado, ma i tempi di recupero dovrebbero essere intorno ai 15-20 giorni. Può assomigliare ad una contrattura o ad uno stiramento ma questo poi dipende dalla gravità"

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