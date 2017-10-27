Dott. Manzuoli: "Impossibile dire i tempi certi del rientro di Thereau ma in genere ci vogliono 20 giorni"

Marcello Manzuoli, ex medico della Fiorentina negli anni 90 ha parlato a Radio Blu dell'infortunio capitato a Cyril Thereau, queste le sue parole: "È impossibile dare una tempistica certa per il rient...

Marcello Manzuoli, ex medico della Fiorentina negli anni 90 ha parlato a Radio Blu dell'infortunio capitato a Cyril Thereau, queste le sue parole: "È impossibile dare una tempistica certa per il rientro del calciatore. Dipende dal punto in cui è avvenuto l'infortunio e dall'entità del primo grado, ma i tempi di recupero dovrebbero essere intorno ai 15-20 giorni. Può assomigliare ad una contrattura o ad uno stiramento ma questo poi dipende dalla gravità"