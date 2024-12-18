Doppio obiettivo per la Fiorentina: ottavi e ranking Uefa evitando lo spauracchio Chelsea

Il sorteggio prevede che le prime due classificate nel girone unico vengano piazzate ai lati opposti del tabellone

Domani sera allo stadio Afonso Henriques Fiorentina e Vitoria Guimaraes si sfideranno per un duplice obiettivo. La partita, tra la seconda e la terza forza del girone unico di Conference League, sarà decisiva per il passaggio diretto agli ottavi di finale. Ad entrambe le formazioni basterebbe il pareggio ma, con una vittoria, i viola sarebbero certi del secondo posto dietro, presumibilmente, al Chelsea capolista. In questo caso i gigliati potrebbero incontrare i Blues, spauracchio della competizione, solamente in finale.

Il sorteggio prevede che le prime due classificate nel girone unico vengano piazzate ai lati opposti del tabellone, poi verrà effettuato un sorteggio tra due coppie, una composta dalla 15esima e 16esima in classifica e l’altra dalla 17esima e 18esima. Il sorteggio deciderà accoppiamento e posizione nel tabellone: con la classifica attuale una Fiorentina eventualmente seconda troverebbe agli ottavi una tra Heidenheim, Betis, Copenaghen e Panathinaikos. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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