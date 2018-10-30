Dopo il flop a Empoli, si fa male Bernardeschi. Ecco il comunicato della Juventus

Infortunio per l'attaccante della Juventus Federico Bernardeschi: il bianconero si è allenato a parte a causa di affaticamento al muscolo "psoas". Differenziato anche per Giorgio Chiellini, mentre tor...

Infortunio per l'attaccante della Juventus Federico Bernardeschi: il bianconero si è allenato a parte a causa di affaticamento al muscolo "psoas". Differenziato anche per Giorgio Chiellini, mentre tornano in gruppo Mandzukic e, parzialmente, Khedira.

Ecco il comunicato della Juventus: "Dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all'Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha giocato sabato. Si è allenato con la squadra anche Mario Mandzukic, mentre Bernardeschi ha svolto lavoro differenziato (per un affaticamento al muscolo "psoas")

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