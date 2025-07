Dopo Harder e Baroncelli anche il difensore Romani in prestito. Nuova avventura a Lecco in SerieC

Lorenzo Romani, difensore abruzzese classe 2005 ormai da anni nelle giovanili della Fiorentina, è pronto a proseguire il proprio percorso di crescita in Serie C e si trasferirà in prestito. Dopo Harder verso il Padova e Baroncelli al Gubbio, anche Romani trova la propria squadra per la prossima stagione.

È fatta per il trasferimento al Lecco del difensore centrale mancino, operazione chiusa. Per Romani lo scorso anno anche una convocazione in prima squadra, voluta da Raffaele Palladino per il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro gli sloveni del Celje.