Dopo 26 giornate la Fiorentina è settima come lo scorso anno pur avendo un punto in più in classifica

Con il recupero giocato ieri tra Bologna e Milan la Fiorentina è scivolata al settimo posto in classifica superata proprio dal Bologna di Vincenzo Italiano. Caso vuole che anche lo scorso anno con Ita...

Con il recupero giocato ieri tra Bologna e Milan la Fiorentina è scivolata al settimo posto in classifica superata proprio dal Bologna di Vincenzo Italiano. Caso vuole che anche lo scorso anno con Italiano in panchina la Fiorentina dopo 26 giornate di Serie A occupava la settima piazza del campionato di Serie A pur avendo un punto in meno dell'attuale stagione.

Con la partita di stasera contro il Lecce la Fiorentina ha l'occasione di recuperare punti in classifica e riagguantare anche solo momentaneamente il 6° posto in classifica in attesa della partita del Bologna. Inoltre ha l'occasione di migliorare ulteriormente il confronto con il passato dato che alla 27esima giornata la Fiorentina di Italiano era ottava con 42 punti.