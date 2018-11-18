Domenica sarà derby in campo e sul mercato col Bologna per Gabbiadini e Sansone

Sfida sul campo e sfida sul mercato, domenica prossima la Fiorentina affronterà il Bologna a cui piace sia Sansone sia Gabbiadini, ultimi obiettivi per entrambe le squadre. Sansone – scrive La Nazione...

Sfida sul campo e sfida sul mercato, domenica prossima la Fiorentina affronterà il Bologna a cui piace sia Sansone sia Gabbiadini, ultimi obiettivi per entrambe le squadre. Sansone – scrive La Nazione – non sta trovando molto spazio nel Villareal, vorrebbe rimettersi in discussione anche in chiave nazionale, ecco perché sta pensando di tornare in Italia per fare il titolare. Per quanto riguarda Gabbadini, invece, il nodo è il Southampton, che vuole venderlo definitivamente, ma anche lo stipendio del giocatore, ampiamente fuori portata sia viola che rossoblù. Qui il Bologna spera di convincerlo perché Manolo ha già giocato per loro e perché sua moglie è di Sasso Marconi, vicino Bologna.