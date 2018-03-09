Domenica Franchi pieno, ci saranno anche i Della Valle. Le iniziative previste...

Come scrive l’edizione di oggi de La Repubblica, assieme ai tifosi viola, ci saranno anche entrambi i fratelli Della Valle domenica prossima al Franchi per l’ultimo grande saluto a Davide Astori. L’oc...

Come scrive l’edizione di oggi de La Repubblica, assieme ai tifosi viola, ci saranno anche entrambi i fratelli Della Valle domenica prossima al Franchi per l’ultimo grande saluto a Davide Astori. L’occasione sarà il lunch game delle 12:30 contro il Benevento, ma la gara passerà decisamente in secondo piano perché per la prima volta Davide non ci sarà. I tifosi da giorni stanno correndo a comprare i biglietti: lo stadio sarà pieno e colorato di viola. Oltre al minuto di silenzio previsto su tutti i campi di Serie A, B e C, la società viola metterà in piedi una serie di iniziative per ricordare Astori prima, durante e dopo la partita con i campani. La Figc inoltre ha deciso che tutte le squadre del campionato giocheranno questo fine settimana con la scritta “Ciao Davide” sulla manica delle maglie da gioco.