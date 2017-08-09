Domenica amichevole in Versilia per la Fiorentina, i possibili avversari...
La scelta potrebbe ricadere su una squadra appena promossa in Serie B, lo riporta La Nazione
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 12:31
Domenica sera appuntamento in Versilia per la Fiorentina, che sfiderà un avversario ancora in fase di definizione. Si è pensato al Parma, ma restano da limare alcuni dettagli. Tra le opzioni c’è anche quella del Venezia, il club dove si è trasferito Mlakar in prestito e pure l’ex dg Andrea Rogg.
Fonte: La Nazione