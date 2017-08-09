Domenica amichevole in Versilia per la Fiorentina, i possibili avversari...

La scelta potrebbe ricadere su una squadra appena promossa in Serie B, lo riporta La Nazione

Domenica sera appuntamento in Versilia per la Fiorentina, che sfiderà un avversario ancora in fase di definizione. Si è pensato al Parma, ma restano da limare alcuni dettagli. Tra le opzioni c’è anche quella del Venezia, il club dove si è trasferito Mlakar in prestito e pure l’ex dg Andrea Rogg.

Fonte: La Nazione