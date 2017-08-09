Labaro Viola

Domenica amichevole in Versilia per la Fiorentina, i possibili avversari...

La scelta potrebbe ricadere su una squadra appena promossa in Serie B, lo riporta La Nazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 12:31
Domenica amichevole in Versilia per la Fiorentina, i possibili avversari... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Condividi

Domenica sera appuntamento in Versilia per la Fiorentina, che sfiderà un avversario ancora in fase di definizione. Si è pensato al Parma, ma restano da limare alcuni dettagli. Tra le opzioni c’è anche quella del Venezia, il club dove si è trasferito Mlakar in prestito e pure l’ex dg Andrea Rogg.

Fonte: La Nazione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok