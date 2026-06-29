Domani Viery arriverà in Italia, il difensore svolgerò poi le visite mediche in mattinata a Firenze

Il primo acquisto viola, Viery, già nelle prossime ore è atteso in Italia a Roma, dove poi domani mattina andrà a Firenze per svolgere le visite mediche

Il difensore centrale, Viery domani arriverà in Italia. Il difensore svolgerà poi le visite mediche a Firenze. Nella giornata di domani è attesa anche la firma.

La Fiorentina acquista il difensore del Gremio per una cifra totale di 17 milioni tra parte fissa e bonus. E' un classe 2005, è giocatore di grande prospettiva che gode di una grande stima all'interno dell'ambiente. Su di lui c'erano molte squadre, aveva una clausola compromissoria di 50 milioni e la Fiorentina per accaparrarsi il giocatore ha dovuto accelerare i tempi e battere i rivali.