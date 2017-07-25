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Domani il sorteggio del calendario, ecco chi non può incontrare la Fiorentina alla 1ª giornata…

I nuovi criteri di sorteggio permettono di formulare alcune ipotesi su quale potrebbe essere l'avversario della Fiorentina nella prima giornata del campionato che avrà inizio fra meno di un mese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 16:56
Domani il sorteggio del calendario, ecco chi non può incontrare la Fiorentina alla 1ª giornata… -
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L’inizio della Serie A è sempre più vicino e la frenetica attesa sarà rotta, nella giornata di domani, dal sorteggio del calendario del campionato 2017/18 che prenderà il via il prossimo 20 agosto.

Diventa quindi interessante ipotizzare quale potrebbe essere l’avversario della Fiorentina nella prima giornata di campionato e, al netto della casualità del sorteggio, è possibile, regolamento alla mano, formulare alcune ipotesi. Tuttavia è necessario tenere in debita considerazione alcuni fattori:

  1. Nelle città che presentano due società che condividono lo stesso stadio (Genova, Milano, Roma e Verona) l’ordine di esordio in casa sarà invertito rispetto al campionato 2016/17.
  2. I derby cittadini di Genova, Milano, Roma, Torino e Verona non saranno possibili alla prima giornata di campionato.
  3. Non potranno incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, squadre che si sono già incontrate nella prima giornata dei campionati 2015/16 o 2016/17.
  4. Le squadre partecipanti ai turni preliminari e/o ai play-off della UEFA Champions League (Napoli) e della UEFA Europa League (Milan) non potranno incontrarsi nella 1ª giornata.

Per questa ragione è possibile affermare che la Fiorentina non potrà aprire la prossima stagione né contro il Milan (affrontato al “Franchi” nel corso della prima giornata del campionato 2015/16) né tantomeno contro la Juventus (avversario dei viola nella gara d’esordio della scorsa stagione). La squadra di Stefano Pioli potrebbe, per esempio, esordire contro una tra Cagliari, Chievo Verona, Genoa, Roma o SPAL (in casa) oppure contro una tra Bologna, Hellas Verona, Inter Lazio o Sampdoria (in trasferta).

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