Domani il sorteggio del calendario, ecco chi non può incontrare la Fiorentina alla 1ª giornata…

I nuovi criteri di sorteggio permettono di formulare alcune ipotesi su quale potrebbe essere l'avversario della Fiorentina nella prima giornata del campionato che avrà inizio fra meno di un mese

L’inizio della Serie A è sempre più vicino e la frenetica attesa sarà rotta, nella giornata di domani, dal sorteggio del calendario del campionato 2017/18 che prenderà il via il prossimo 20 agosto.

Diventa quindi interessante ipotizzare quale potrebbe essere l’avversario della Fiorentina nella prima giornata di campionato e, al netto della casualità del sorteggio, è possibile, regolamento alla mano, formulare alcune ipotesi. Tuttavia è necessario tenere in debita considerazione alcuni fattori:

Nelle città che presentano due società che condividono lo stesso stadio (Genova, Milano, Roma e Verona) l’ordine di esordio in casa sarà invertito rispetto al campionato 2016/17. I derby cittadini di Genova, Milano, Roma, Torino e Verona non saranno possibili alla prima giornata di campionato. Non potranno incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, squadre che si sono già incontrate nella prima giornata dei campionati 2015/16 o 2016/17. Le squadre partecipanti ai turni preliminari e/o ai play-off della UEFA Champions League (Napoli) e della UEFA Europa League (Milan) non potranno incontrarsi nella 1ª giornata.

Per questa ragione è possibile affermare che la Fiorentina non potrà aprire la prossima stagione né contro il Milan (affrontato al “Franchi” nel corso della prima giornata del campionato 2015/16) né tantomeno contro la Juventus (avversario dei viola nella gara d’esordio della scorsa stagione). La squadra di Stefano Pioli potrebbe, per esempio, esordire contro una tra Cagliari, Chievo Verona, Genoa, Roma o SPAL (in casa) oppure contro una tra Bologna, Hellas Verona, Inter Lazio o Sampdoria (in trasferta).