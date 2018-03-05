Domani l'autopsia sul corpo di Astori. I risultati ci saranno fra 2 mesi
Ci vorranno due mesi per accertare le cause del decesso di Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso ieri nell'albergo di Udine alla vigilia della partita di campionato. Come ric...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 15:24
Ci vorranno due mesi per accertare le cause del decesso di Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso ieri nell'albergo di Udine alla vigilia della partita di campionato. Come ricorda TGR Rai Toscana, è stimata intorno ai 60 giorni l'attesa per ottenere i risultati dell'autopsia che è stata predisposta per la giornata di domani.