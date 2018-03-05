Labaro Viola

Domani l'autopsia sul corpo di Astori. I risultati ci saranno fra 2 mesi

Ci vorranno due mesi per accertare le cause del decesso di Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso ieri nell'albergo di Udine alla vigilia della partita di campionato. Come ric...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 15:24
Domani l'autopsia sul corpo di Astori. I risultati ci saranno fra 2 mesi - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Astori
Condividi

Ci vorranno due mesi per accertare le cause del decesso di Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso ieri nell'albergo di Udine alla vigilia della partita di campionato. Come ricorda TGR Rai Toscana, è stimata intorno ai 60 giorni l'attesa per ottenere i risultati dell'autopsia che è stata predisposta per la giornata di domani.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok