Domani il Giorno di Piccoli alla Fiorentina: visite mediche e poi firma sul contratto quinquennale

L'attaccante andrà a completare il reparto offensivo della Fiorentina già da domani firmando un lungo e ricco contratto.

Domani sarà il giorno di Piccoli alla Fiorentina: l'attaccante italiano classe 2001 sarà a Firenze per la firma sul contratto dopo aver eseguito le visite mediche di rito. Per lui pronto un contratto che lo legherà al club di Commisso per 5 anni. L'affare con il Cagliari si è chiuso sulla base di 25 milioni più 2 di bonus. Ai sardi prevista anche una quota del 10% di un' eventuale futura rivendita.