Domani Commisso arriva in città, sono addirittura sei i casi spinosi da risolvere

Rocco Commisso sarà di nuovo a Firenze da domani. Come riporta La Nazione, dopo il pieno di entusiasmo fatto in estate, adesso è il momento di affrontare problemi e critiche. Ci sono almeno sei proble...

A cura di Redazione Labaroviola 26 novembre 2019 12:16

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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