Domani Commisso arriva in città, sono addirittura sei i casi spinosi da risolvere
Rocco Commisso sarà di nuovo a Firenze da domani. Come riporta La Nazione, dopo il pieno di entusiasmo fatto in estate, adesso è il momento di affrontare problemi e critiche. Ci sono almeno sei proble...
Rocco Commisso sarà di nuovo a Firenze da domani. Come riporta La Nazione, dopo il pieno di entusiasmo fatto in estate, adesso è il momento di affrontare problemi e critiche. Ci sono almeno sei problematiche da affrontare: dal caso-Chiesa agli interrogativi su Montella, passando per un mercato che ha consegnato al tecnico una rosa incompleta. Non è tutto qui, le preoccupanti parole di Badelj hanno dato l’allarme sui primi scricchiolii all’interno dello spogliatoio, e dopo Verona anche i tifosi hanno iniziato a fischiare. Infine il nodo stadio, con la tentazione Campi Bisenzio che potrebbe diventare un'ipotesi praticabile