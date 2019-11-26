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Domani Commisso arriva in città, sono addirittura sei i casi spinosi da risolvere

Rocco Commisso sarà di nuovo a Firenze da domani. Come riporta La Nazione, dopo il pieno di entusiasmo fatto in estate, adesso è il momento di affrontare problemi e critiche. Ci sono almeno sei proble...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 12:16
Domani Commisso arriva in città, sono addirittura sei i casi spinosi da risolvere - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso sarà di nuovo a Firenze da domani. Come riporta La Nazione, dopo il pieno di entusiasmo fatto in estate, adesso è il momento di affrontare problemi e critiche. Ci sono almeno sei problematiche da affrontare: dal caso-Chiesa agli interrogativi su Montella, passando per un mercato che ha consegnato al tecnico una rosa incompleta. Non è tutto qui, le preoccupanti parole di Badelj hanno dato l’allarme sui primi scricchiolii all’interno dello spogliatoio, e dopo Verona anche i tifosi hanno iniziato a fischiare. Infine il nodo stadio, con la tentazione Campi Bisenzio che potrebbe diventare un'ipotesi praticabile

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