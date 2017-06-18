Domani Bruno Gaspar atteso a Firenze. Si puntano Criscito e Masina per la sinistra...

Come riportato dal Corriere Fiorentino Bruno Gaspar è atteso nella giornata di domeniche per le consuete visite mediche di rito. Per la sinistra...

Come riportato dal Corriere Fiorentino, Bruno Gaspar è atteso a Firenze nella giornata di domani. Il terzino destro classe '93 sarà in città per effettuare le visite mediche di rito.

Per la fascia sinistra c'è stato invece un contatto per Domenico Criscito dello Zenit di San Pietroburgo che vorrebbe tornare in Italia, mentre per il futuro si punterebbe più a Adam Masina, nonostante i prezzi siano molto alti.