Domande fuori luogo ai giocatori, Kean stizzito. L'accoglienza di un giornalista napoletano alla Fiorentina

La Fiorentina nella serata di ieri è arrivata a Napoli in vista del match in programma oggi alle 15:00 al Maradona contro la squadra di Antonio Conte. A far storcere il naso è stata l'accoglienza di u...

La Fiorentina nella serata di ieri è arrivata a Napoli in vista del match in programma oggi alle 15:00 al Maradona contro la squadra di Antonio Conte. A far storcere il naso è stata l'accoglienza di un giornalista napoletano alla squadra di mister Palladino, che in un video pubblicato da Calcionapoli24 si sente fare domande spesso fuori luogo e puntare il telefono in faccia ai giocatori.

Il primo ad arrivare è stato mister Palladino a cui è stato chiesto subito se era emozionato di tornare a Napoli, poi richieste di saluto a tanti giocatori fino a che non è stato il turno di Comuzzo a cui è stato chiesto: "Tornerai a Luglio a Napoli Pietro?". Con Comuzzo ovviamente ha ignorato la domanda continuando sulla sua strada. Ma non solo domande inopportune e fuori luogo, anche telefoni puntati in faccia da distanza ravvicinata, cosa che ha fatto sbottare Moise Kean.

L'attaccante viola infatti è stato ripreso in faccia per diversi secondi con il cellulare veramente vicino e gli è stato chiesto insistentemente un saluto nonostante il calciatore avesse le cuffie e si stesse facendo gli affari suoi, alla fine Kean ha giustamente perso la pazienza e ha sbottato dicendo: "Vieni più vicino con sto telefono".

Insomma un accoglienza alquanto singolare che non tutti i calciatori della Fiorentina sembrano aver gradito, questo il video pubblicato da CalcioNapoli24