Dodò verso la permanenza? Nazione: “Senza addio, avanza il “rinnovo a termine” per non perderlo a 0”

Grosso consapevole che un Dodò in più potrebbe fare comodo

Dodo che con lo spettro dello svincolo e del costo zero che potrebbe concretizzarsi con il giugno 2027, è sempre stato dato come possibile (a tratti anche sicuro) giocatore in uscita. Si è parlato di Roma, Napoli, di prezzo base non inferiore ai 15 milioni. Poi, proprio come è stato per Moise, sul futuro e sulle certezze (che evidentemente non erano tali) del brasiliano ha iniziato a scendere un silenzio quasi assoluto. Al punto che, idea di qualche tempo fa, la Fiorentina ha iniziato a pensare a una sorta di «rinnovo a termine», ovvero per una sola stagione con il quale cautelare il rischio 'addio a zero euro' e allo stesso concedere al giocatore la possibilità di valutare meglio e con maggiore calma nuove ipotesi di mercato.

Fatto sta che Kean e Dodo, ovvero due dei big su cui la Fiorentina era pronta – alle valutazioni giuste, sia chiaro – a trattare l'addio, stanno concretamente per iniziare una nuova avventura con la maglia viola. Esiste una linea prima della quale qualcosa potrebbe comunque succedere? Diciamo che passato il debutto in coppa, il Ferragosto e con l'avvicinarsi della prima di campionato, ovvero il 24 agosto, i giorni ultimi per valutare un addio (di Dodo) o attivare la macchina del rinnovo-ponte potrebbero essere proprio questi. Con Grosso spettatore attento e interessato e sicuramente consapevole che, nonostante l'abbondanza nel ruolo, un Dodo in più potrebbe fare comodo. Lo riporta La Nazione.