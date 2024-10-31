Dodò verso il sogno dell’esordio con il Brasile. Ora serve continuare a volare su quella fascia 

La notizia sarebbe un po' meno buona per Palladino che lo ritroverebbe a Firenze solo a ridosso della gara con il Como

Conviene ancora andarci con i piedi di piombo, senza farci troppo la bocca. Ma questi sono i giorni in cui Dodo sta toccando con mano il sogno di esordire con la maglia del Brasile. Una convocazione che sembrava essere nell'aria poco prima del grave infortunio al legamento della scorsa stagione. Il crack al ginocchio nella gara di Udine ebbe l'effetto di rimandare tutto, ma le prestazioni attuali non sono sfuggite all'occhio del Ct Dorival Junior. Ancora si tratta di preconvocati, ma il primo passo è compiuto perché il nome di Dodo figura in lista per le sfide contro Venezuela e Uruguay valide per le qualificazioni al Mondiale (14 e 19 novembre).

Nei prossimi giorni arriveranno le scelte definitive ma la speranza dell'esterno di superare il taglio stavolta è concreta. Notizia forse un po' meno buona per Palladino (che rischia di ritrovarselo a disposizione a ridosso della sfida di Como) ma per tutta la Fiorentina una sua chiamata nella Selecao sarebbe un vanto enorme. E 'Domi', come lo chiamano tutti a Firenze (dal suo nome Domilson), di certo una gioia così grande la meriterebbe. Ha affrontato anche il periodo difficile con sorriso e fiducia. Adesso su quella fascia sta volando. E' il momento giusto. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/kean-si-trova-a-parigi-e-volato-in-serata-verso-la-francia-non-e-rimasto-a-firenze-dopo-il-forfait/274826/