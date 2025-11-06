Dodò su Instagram: “Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina!”

La Fiorentina si appresta a sfidare il Mainz presso la Mewa Arena, stasera per la terza giornata del maxi girone di Conference League. Per la squadra viola è una sorta di ripartenza, dopo l’addio travagliato con Stefano Pioli e una gestione che non è mai decollata. Sulla panchina ci sarà il tecnico ad interim Daniele Galloppa e i giocatori sono vogliosi di riscattare una prima parte di stagione decisamente da dimenticare.

In questa direzione va anche il messaggio via social di Dodo, che poco fa ha postato una Storia su Instagram con scritto: “Iniziamo oggi squadra, facciamo vedere chi è veramente la Fiorentina!”, con tanto di cuore viola a seguire.