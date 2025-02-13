Dodò sarà padre per la terza volta, l'annuncio sui social con una foto con la sua famiglia

Momento speciale in casa Fiorentina, il terzino brasiliano Dodò ha annunciato l'arrivo del terzo figlio con un post sul suo profilo Instagram

Grande gioia in casa Fiorentina! Il terzino brasiliano Dodô ha condiviso con i suoi follower una notizia molto speciale tramite il proprio profilo Instagram: sta per diventare padre per la terza volta.

Il calciatore ha pubblicato una foto insieme alla sua famiglia, esprimendo tutta la sua felicità. Un annuncio che ha subito raccolto l'affetto di tifosi e compagni di squadra.

Auguri Domi da tutta la redazione di Labaro Viola 💜