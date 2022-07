Dodò saluta lo Shakhtar: “Grazie per questi quattro anni fantastici. Vi porterò sempre nel mio cuore”

Dodò si appresta ad essere un nuovo giocatore della Fiorentina. Prima di sbarcare ufficialmente a Firenze, però, il brasiliano ha salutato lo Shakhtar Donetsk attraverso una lettera accompagnata da un video tributo al club ucraino tramite il proprio profilo Instagram: “Grazie per questi 4 anni. Sono felice di quello che abbiamo costruito, l’affetto ricevuto e il rispetto. Porterò questo club e questo paese per sempre nella mia vita. Qua sono cresciuto sia come giocatore che come uomo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato durante questa avventura: atleti, dirigenza e tutto lo staff tecnico. Ho solo bei ricordi di questa esperienza. Vi porterò sempre nel mio cuore. Forza Shakhtar! Forza Ucraina!”.

