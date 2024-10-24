Dodo risponde al giocatore del San Gallo: "Non siamo una grande squadra? 4-2 e il cuore viola"

Tramite le storie del proprio profilo Instagram il terzino della Fiorentina Dodò ha risposto al vice capitano del San Gallo Jordi Quintillà che ieri prima della partita aveva detto: "La Fiorentina non...

Tramite le storie del proprio profilo Instagram il terzino della Fiorentina Dodò ha risposto al vice capitano del San Gallo Jordi Quintillà che ieri prima della partita aveva detto: "La Fiorentina non è una grande squadra, hanno preso tre goal dal Puskas Akademia". Qualche minuto dopo il termine della partita che si è conclusa sul risultato del 4-2 Dodò tramite le proprie storie ha risposto al giocatore ripostando le parole del giocatore Spagnolo con la scritta "4-2" e la faccina con il freddo e il giglio di Firenze e il cuore viola

Probabilmente la prossima volta Quintillà ci penserà due volte prima di parlare così nella conferenza stampa di presentazione della partita.

TOTTI SUL RIENTRO IN CAMPO

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