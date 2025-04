Dodò ha subito l’operazione nel tardo pomeriggio di oggi, sottoposto ad intervento di appendicectomia laparoscopica, in questo momento il brasiliano si trova in ospedale in attesa delle dimissioni. Il calciatore viola, subito dopo l’intervento ha voluto rassicurare tutti ed ha scritto a Passione Fiorentina su Instagram: “Tutto a posto raga, andiamo”. Un modo per tranquillizzare i tifosi viola dopo l’intervento e trasmettere tutta la sua carica, in attesa del ritorno in campo.