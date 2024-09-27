Dodò: “Pronto per il rinnovo, mai alla Juve. La Fiorentina mi ha sempre voluto"

Finali perse? Ci riproveremo

Dodò si è raccontato a La Gazzetta dello Sport: “Dopo lo Shakhtar e la guerra in Ucraina ho sofferto molto. La Fiorentina mi ha sempre voluto e cercato con Prade e Burdisso. Adesso sono qui in Italia per il terzo anno e sono felice. Commisso? Lui sta con noi e lavora insieme a noi. Finali perse? Ci riproveremo. Già con l'Empoli dobbiamo vincere per alzare il livello.

Proveremo sicuramente e vincere qualcosa. Sono pronto per rinnovare il contratto che scade nel 2026. Alla Juventus mai, l'ho promesso a Joe Barone".

https://www.labaroviola.com/ziliani-la-juve-regina-del-mercato-e-un-club-che-non-si-regge-in-piedi-in-altri-paesi-giocherebbe-nei-dilettanti/269799/