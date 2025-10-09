9 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 07:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dodò non sorride più: il gelo con la società e il rendimento in calo ma il terzino rilancia sui social

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Dodò non sorride più: il gelo con la società e il rendimento in calo ma il terzino rilancia sui social

Redazione

9 Ottobre · 07:09

Aggiornamento: 9 Ottobre 2025 · 07:09

TAG:

#Fiorentinadodo

Condividi:

di

Focus sul delicato momento dell'esterno brasiliano tra un rendimento in picchiata e il gelo con la società per il rinovo del contratto

E’ uno dei leader tecnici della Fiorentina che sta attraversando un momento di difficoltà assoluta sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista di risultati.
Il terzino brasiliano Dodò è rimasto nuovamente fuori dai convocati del Brasile di Ancelotti, complice un momento professionale non semplice con i viola in profonda crisi di risultati.
Il Corriere dello Sport si sofferma sul momento complicato del terzino carioca che sta accusando un calo di prestazioni complice anche il feeling con Pioli che stenta a decollare.
Fuori dal campo la situazione non è delle migliori con lo stallo prolungato tra l’entourage del calciatore e il club per un prolungamento di contratto bloccato ormai da mesi con il club che non sembra intenzionato a riaprire i dialoghi con il procuratore del calciatore forte di un accordo in scadenza nel 2027.
Ma il classe 1998 non è uno che molla facilmente e smaltito il piccolo problema al ginocchio che lo ha costretto alla sostituzione contro la Roma, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social dal sapore di consapevolezza e positività in vista del futuro.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio