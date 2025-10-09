Dodò non sorride più: il gelo con la società e il rendimento in calo ma il terzino rilancia sui social

E’ uno dei leader tecnici della Fiorentina che sta attraversando un momento di difficoltà assoluta sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista di risultati.

Il terzino brasiliano Dodò è rimasto nuovamente fuori dai convocati del Brasile di Ancelotti, complice un momento professionale non semplice con i viola in profonda crisi di risultati.

Il Corriere dello Sport si sofferma sul momento complicato del terzino carioca che sta accusando un calo di prestazioni complice anche il feeling con Pioli che stenta a decollare.

Fuori dal campo la situazione non è delle migliori con lo stallo prolungato tra l’entourage del calciatore e il club per un prolungamento di contratto bloccato ormai da mesi con il club che non sembra intenzionato a riaprire i dialoghi con il procuratore del calciatore forte di un accordo in scadenza nel 2027.

Ma il classe 1998 non è uno che molla facilmente e smaltito il piccolo problema al ginocchio che lo ha costretto alla sostituzione contro la Roma, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social dal sapore di consapevolezza e positività in vista del futuro.