Dodò meglio di Yamal e Kvara: 79% di dribbling riusciti da inizio stagione. Nessuno come lui in Europa

in un inizio altalenante dei viola, c'è un giocatore su cui Raffaele Palladino fa molto affidamento: Dodo. Come riporta La Marca Comunicação sul proprio profilo ufficiale di Instagram, il terzino bras...

in un inizio altalenante dei viola, c'è un giocatore su cui Raffaele Palladino fa molto affidamento: Dodo. Come riporta La Marca Comunicação sul proprio profilo ufficiale di Instagram, il terzino brasiliano ha la più alta percentuale di dribbling riusciti (79%) nei milgiori cinque campionati europei in questo inizio di stagione, con una media d 4,93 dribbling a partita. Alle spalle del terzino brasiliano troviamo Kvaratskhelia con il 75%, Raul Morodel Valladolid con il 70% e il gioiellino del Barcellona Lamine Yamal che ha il 65,8% di dribbling riusciti.

MORENO: “SCELTO SUBITO LA FIORENTINA ANCHE PER PASSARELLA E BATISTUTA. SEMPRE GIOCATO CON LA DIFESA A 3”

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