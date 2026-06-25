Dodò in uscita. Nazione: “La Fiorentina spera in un’asta fra Inter e Napoli per strappare qualche milione in più”
Per l’Inter è l’alternativa a Solet
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 08:51
La Fiorentina segue con interesse quello che sta accadendo in casa Inter. I nerazzurri dopo la beffa Palestra (andato al Chelsea) si sono buttati su Solet dell'Udinese, ma anche in questo caso c'è stato l'inserimento del terzo incomodo: L'Atletico Madrid. Se i nerazzurri non dovessero riuscire a chiudere, potrebbero mettere gli occhi su Dodo , in orbita Napoli (con la Roma vigile). Situazione che potrebbe avvantaggiare i viola, pronti a strappare qualche milione in più in una ipotetica asta. Lo scrive La Nazione.