Dodò è stato sostituito a fine primo tempo per un problema al flessore

Il brasiliano nel corso del primo tempo si era fatto massaggiare diverse volte

A fine primo tempo, Dodò è rimasto negli spogliatoi per un problema al flessore. Nel corso della prima frazione infatti, il terzino brasiliano, si era fatto massaggiare diverse volte, per non rischiare ulteriori problemi, Paolo Vanoli ha scelto di mettere in campo il giovane Fortini. Il giocatore verrà rivalutato nelle prossime 24 ore.