Dodo e gli auguri a Kayode: "Sono il tuo fan, fratellino. Sei incredibile, conta sempre su di me"

Michael Kayode compie oggi 20 anni e Dodo, terzino destro della Fiorentina, ci ha tenuto a fargli gli auguri con una storia su Instagram. I due sono molto amici malgrado siano in concorrenza per la ti...

Michael Kayode compie oggi 20 anni e Dodo, terzino destro della Fiorentina, ci ha tenuto a fargli gli auguri con una storia su Instagram. I due sono molto amici malgrado siano in concorrenza per la titolarità nel ruolo, con il brasiliano che spesso ha preso sotto la sua ala protettiva il classe 2004. Il brasiliano ha postato una foto in allenamento sulle storie e ha scritto: "Cosa posso dire di te fratello, continua a essere la persona incredibile che sei in questo tuo grande compleanno, che Dio ti benedica ogni giorno di più, sono il tuo fan fratellino, conta sempre su di me".

DALL’INGHILTERRA RIVELANO: “LO UNITED HA AVVISATO AMRABAT CHE NON SARÀ RISCATTATO. TORNA ALLA FIORENTINA”

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