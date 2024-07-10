Labaro Viola

Dodo e gli auguri a Kayode: "Sono il tuo fan, fratellino. Sei incredibile, conta sempre su di me"

Michael Kayode compie oggi 20 anni e Dodo, terzino destro della Fiorentina, ci ha tenuto a fargli gli auguri con una storia su Instagram. I due sono molto amici malgrado siano in concorrenza per la ti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2024 14:20
Dodo e gli auguri a Kayode: "Sono il tuo fan, fratellino. Sei incredibile, conta sempre su di me" - Foto dal profilo Instagram di Kayode
Foto dal profilo Instagram di Kayode
News
Condividi

Michael Kayode compie oggi 20 anni e Dodo, terzino destro della Fiorentina, ci ha tenuto a fargli gli auguri con una storia su Instagram. I due sono molto amici malgrado siano in concorrenza per la titolarità nel ruolo, con il brasiliano che spesso ha preso sotto la sua ala protettiva il classe 2004. Il brasiliano ha postato una foto in allenamento sulle storie e ha scritto: "Cosa posso dire di te fratello, continua a essere la persona incredibile che sei in questo tuo grande compleanno, che Dio ti benedica ogni giorno di più, sono il tuo fan fratellino, conta sempre su di me".

DALL’INGHILTERRA RIVELANO: “LO UNITED HA AVVISATO AMRABAT CHE NON SARÀ RISCATTATO. TORNA ALLA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-rivelano-lo-united-ha-avvisato-amrabat-che-non-sara-riscattato-torna-alla-fiorentina/260260/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok