Dodo: "Dio ha in serbo il meglio per me, ripongo il mio futuro nelle sue mani per tutto ciò che accadrà"

Il terzino brasiliano ha parlato via social dopo il Venezia

In molti prefiguravano un suo impiego immediato dal primo minuto, considerato il ruolo di primissimo piano ricoperto sotto la gestione Vanoli nella passata campagna agonistica. E invece, nel successo della Fiorentina al Penzo contro il Venezia, per Dodô sono arrivati novanta minuti di sola panchina.

L'esterno brasiliano ha voluto stemperare l'esclusione affidando alle sue piattaforme social un pensiero impregnato di spiritualità e guardando con fiducia ai prossimi impegni: "Dio ha in serbo il meglio per me. Per questa ragione ripongo il mio domani interamente nelle Sue mani".