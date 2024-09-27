Dodò: “Biraghi mi ha aiutato a superare l’infortunio. Sogno la convocazione con il Brasile”

Dodò ha raccontato i momenti di dolore dopo l'infortunio

Dodò ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando i momenti di dolore dopo il lungo infortunio: “Ho lavorato duro col sorriso. Un recupero lampo in 4 mesi. E ho seguito un consiglio di Biraghi. Mi disse "Non metterti da parte ora che sei infortunato, stai con noi". Ho fatto arrivare fisioterapista e preparatore dal Brasile. E ora il Brasile lo sogno. Oggi ci saranno le convocazioni. Ho sempre sperato di giocare con alcuni amici e con Neymar”.

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