Dodò: “Ad inizio anno ho fatto una scommessa con Kean. Idoli brasiliani? Il primo è Cafù”

Kean mi ha detto che se gli faccio 8 assist mi regala una vacanza

Il terzino viola Dodo è il protagonista della nuova puntata di My Skills, il format di DAZN in collaborazione con EA SPORTS FC 25. L'esterno brasiliano ha rilasciato un'intervista all'ex viola Valon Behrami, uno dei talent di Dazn. «A inizio anno ho fatto una scommessa con Kean. È venuto da me e mi ha detto: ‘Se mi fai 8 assist, ti regalo una vacanza'. Vediamo, sto ancora aspettando, gli ho regalato tanti bei palloni ma niente ancora... (ride, ndr). La stagione però è lunga. Il livello è alto: mi ha detto che posso andare alle Maldive o a New York con la famiglia». Sull'avversario più difficile non ha dubbi. «Leao, perché ha un passo incredibile».

Dodo parla anche di Palladino: «Ha fatto alzare il mio livello di gioco. Mi ha detto: ‘Dodo, tu hai una forza e una corsa incredibile per arrivare sul fondo ma prova anche a palleggiare con un centrocampista per saltare l'uomo. Prova a fare un passaggio corto e andare in profondità'. E mi trovo benissimo con le soluzioni che mi ha dato». Infine gli idoli brasiliani. «Faccio una classifica: primo Cafu, perché ha vinto tanto anche con la Nazionale, poi Dani Alves e Maicon». Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/dodo-palladino-ha-cambiato-il-mio-modo-di-giocare-leao-difficile-da-marcare-se-si-gira-poi-e-dura/278574/#google_vignette