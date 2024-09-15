Djimsiti ammette: "Sui gol della Fiorentina la difesa non ha fatto una bella figura. Errori di attenzione"

Non solo quella della Fiorentina, anche la difesa dell'Atalanta ha traballato

Berat Djimsiti, calciatore dell'Atalanta, ha così commentato quanto avvenuto durante la partita contro la Fiorentina al Gewiss Stadium: "Sui gol della Fiorentina la difesa non ha fatto bella figura. C'è molto da lavorare, volevamo fare meglio, sono errori di attenzione".

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