Divieto di trasferta per i tifosi della Fiorentina, ricorso respinto. Nazione: “Contestati i precedenti scontri”

Resta confermato il provvedimento con il quale il ministro dell’Interno il 20 gennaio scorso ha disposto, fino al termine della stagione, la chiusura dei settori ospiti degli stadi dove Roma, Fiorentina e Napoli giocheranno gli incontri in trasferta, a seguito di alcuni episodi di violenza avvenuti in autostrada. Unica eccezione la parte del provvedimento ministeriale «che dispone l’estensione ai cittadini residenti nel Lazio in province diverse dalla provincia di Roma». Lo ha stabilito il Tar del Lazio in quattro ordinanze pubblicate nell’ambito di ricorsi proposti dalle associazioni dei tifosi. Il Tar del Lazio ha ritenuto che «diversamente da quanto indicato dalle parti ricorrenti (che sostengono che il provvedimento abbia una finalità punitiva), l’atto adottato ha un chiaro scopo preventivo e cautelare rispetto al pericolo di nuovi episodi di violenza e di turbativa dell’ordine pubblico», e a un sommario esame «non sussistono allo stato elementi di sufficiente fondatezza del ricorso».

Per i giudici amministrativi invece uno dei ricorsi proposti dai tifosi della Roma, appare «meritevole di accoglimento nei soli limiti in cui il provvedimento estende… l’efficacia del dispositivo… a tutti i residenti nella Regione Lazio e, quindi, non solo ai residenti nella provincia di Roma». Niente da fare invece per gli ultras viola che il 18 gennaio scorso in prossimità dell’uscita dell’autostrada di Casalecchio, si sono fronteggiati e picchiati con circa trecento tifosi della Roma. Ai tifosi viola sono stati contestati come precedenti gli scontri con gli ultras della Fidelis Andria nel 2024 e le violenze nel corso di alcune trasferte in Europa. Lo scrive La Nazione.