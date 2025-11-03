3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Diversi giocatori vogliono il ritorno di Palladino, messaggi all’ex tecnico. Ad ora mai contattato dalla società

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

3 Novembre · 17:54

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 17:58

Sono ore frenetiche in casa Fiorentina dopo il turbolento avvio di stagione e il penultimo posto in classifica. La squadra dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Lecce è in ritiro al Viola Park. Anche loro in attesa di capire il futuro di Stefano Pioli e di capire chi sarà il prossimo allenatore. Nel mentre diversi membri dello spogliatoio hanno mandato dei messaggi a l’ex tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Infatti c’è una parte dello spogliatoio viola che desidera il ritorno di Palladino sulla panchina viola. Ritorno che però resta difficile visto che Palladino per il momento non è mai stato contattato dalla società viola. Società viola che è occupata al momento ha trovare un accordo con Stefano Pioli sulla buonuscita, con il tecnico che non intende dimettersi e chiede 5 milioni per uscire dal contratto

