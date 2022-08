Incendio al Viola Park. Come riporta il portale QuiAntella.it, intorno alle ore 13 è divampato il fuoco all’interno del cantiere in cui va costruendosi il prossimo centro sportivo della Fiorentina con una colonna di fumo nero alzatasi nel cielo e che ha mandato in allarme alcuni abitanti della zona. Le fiamme, però, sono state rapidamente domate dal personale presente, senza bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco.