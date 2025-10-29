Disastro senza precedenti di Pioli: 4 punti in 9 partite, la peggior partenza di sempre della Fiorentina

La Fiorentina ha perso 3-0 a San Siro e si ritrova ancora nei bassifondi della classifica. La squadra si ritrova infatti a 4 punti in 9 giornate senza essere ancora mai riuscita a vincere nemmeno una partita. Numeri che valgono alla Fiorentina la peggior partenza della sua storia. Peggior partenza anche per quanto riguarda le prestazioni con la Fiorentina che è la peggior difesa del campionato e la squadra che crea meno occasioni da rete e che tira meno in porta. Una situazione drammatica che però non sembra portare a rivoluzioni o a cambi di rotta. Nonostante il disastro infatti sia Pradè che Pioli sono saldi al loro posto