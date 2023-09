Dionisi esulta dopo permanenza di Berardi: “Campionato del Sassuolo inizia oggi con il suo recupero”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha risposto così ad una domanda su Domenico Berardi, ex obiettivo di mercato della Fiorentina, prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Verona:

“Berardi? Ovviamente è importante per noi e il nostro campionato inizia oggi recuperando Berardi ed altri ragazzi come Ferrari. Non che le prime due non abbiamo giocato al massimo ma il suo contributo è fondamentale.”

