Dionisi elogia la Fiorentina: ”batterli ci ha regalato tanta calma e consapevolezza”

In occasione della conferenza stampa di presentazione del match di domani del Sassuolo contro la Juventus, Alessio Dionisi ha citato anche la vittoria dei neroverdi contro la Fiorentina:

“Ho letto le interviste dopo la partita, non ultima l’intervista di Consigli, e capisco che ha dato una bella spinta. La partita è stata ‘sporca’, nel senso che il primo tempo è stato giocato bene concedendo poco o niente, nel secondo ci siamo abbassati contro una squadra forte che abbassa tutte le squadre della Serie A, e la squadra si è ritrovata. Leggendo le parole dei ragazzi parlano di una spinta positiva ma so che lo vogliamo dimostrare e dico dimostriamo quello che abbiamo detto, dimostriamo di essere migliorati, perché è sempre un esame continuo La partita con la Fiorentina ha dato un po’ di sicurezza, ha dato un po’ di calma, ma a me piace parlare di consapevolezza”.

FARIOLI SULLA FIORENTINA