Farioli (all. Nizza): “Stimo Italiano e la sua identità. Più giocatori della Fiorentina mi hanno rubato l’occhio”

L’allenatore del Nizza, Francesco Farioli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso dell’evento per la premiazione del Trofeo Maestrelli e si è soffermato anche sulla Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni:

“Italiano? Abbiamo giocato contro a Newcastle in amichevole e lo stimo molto per l’identità che assomiglia molto al nostro gioco. Quello che ha fatto alla Fiorentina in questi 3 anni è straordinario.

Rosa della Fiorentina? Ci sono più giocatori della Fiorentina che mi hanno rubato l’occhio. L’anno scorso con le due finali ha dimostrato di avere una rosa di grande valore ma prendere giocatori dalla Fiorentina per noi è complesso.”