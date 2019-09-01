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Difesa orrenda, il Genoa raddoppia con Kouame. Baratro viola

Raddoppia il Genoa al 65' della ripresa con Kouame. Bellissimo lancio di Radu e stop al bacio dell'attaccante di casa, che si accentra e segna. Difesa viola orrenda che lascia fare qualsiasi cosa agli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 22:59
Difesa orrenda, il Genoa raddoppia con Kouame. Baratro viola -
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Kouame
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Raddoppia il Genoa al 65' della ripresa con Kouame. Bellissimo lancio di Radu e stop al bacio dell'attaccante di casa, che si accentra e segna. Difesa viola orrenda che lascia fare qualsiasi cosa agli avversari. 2-0 meritatissimo da parte del Genoa, Fiorentina inguardabile.

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